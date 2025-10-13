Suscribete a
ABC Premium

Tras la concesión del premio Nobel a María Corina, Venezuela cierra la Embajada en Noruega

Maduro también clausura su sede en Australia y anuncia la apertura de nuevas embajadas en Zimbabue y Burkina Faso

José Rodríguez Elizondo, promotor del Nobel a María Corina: «La reacción del Gobierno es deplorable»

Intercambio de rehenes entre Israel y Hamás, en directo: última hora del alto el fuego en Gaza

Maduro participa en una manifestación para conmemorar el 12 de octubre, en Caracas
Maduro participa en una manifestación para conmemorar el 12 de octubre, en Caracas REUTERS

Andrés Gerlotti Slusnys

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El chavismo anunció este lunes el cierre de sus Embajadas en Noruega y Australia, una decisión que llega apenas tres días después de que la líder opositora María Corina Machado recibiera el premio Nobel de la Paz. Aunque Caracas no ha vinculado ... oficialmente ambos hechos, el gesto ha sido interpretado por varios observadores como una respuesta política en un contexto de creciente aislamiento diplomático del Gobierno de Nicolás Maduro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app