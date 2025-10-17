Suscribete a
Así es el 'Tomahawk', el misil americano que pide Zelenski a Trump para enfrentarse a Rusia

Son misiles de crucero lanzados desde buques, submarinos y lanzaderas terrestres, con capacidad para golpear objetivos situados a distancias de hasta 2.500 kilómetros, un rango muy superior al de las armas enviadas hasta ahora a Ucrania

Un misil de crucero Tomahawk, capaz de alcanzar miles de kilómetros, en vuelo
Los misiles Tomahawk, fabricados por Estados Unidos, se han convertido en una de las principales peticiones de Ucrania a Washington para mejorar sus capacidades militares y llevar a cabo ataques en profundidad en Rusia, en el marco del conflicto desatado en febrero de 2022 ... por la orden de invasión dictada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

