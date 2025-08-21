Texas aprueba el nuevo mapa electoral abanderado por Trump con el que los republicanos ganan cinco escaños para el Congreso

La guerra del 'gerrymandering', el diseño abusivo de los distritos electorales para beneficiar a un partido, ha comenzado en EE.UU. Este miércoles, la Cámara Baja de la asamblea legislativa estatal de Texas ha aprobado un nuevo mapa electoral con el que los republicanos tendrán ... casi asegurado ganar cinco nuevos escaños para la Cámara de Representantes en el Congreso de la nación. Se han creado cinco nuevos distritos, todos ellos en territorios donde Donald Trump ganó con suficiencia en las presidenciales del año pasado, con al menos diez puntos de diferencia frente a la candidata demócrata, Kamala Harris.

El rediseño ha sido abrazado e impulsado por el propio Trump, que no puede permitirse que los republicanos pierdan poder en el Congreso en las elecciones legislativas del otoño del año que viene. Las mayorías de los republicanos son por la mínima –en el caso de la Cámara de Representantes, 219-212, con cuatro escaños vacantes– y si las pierden los demócratas podrían obstaculizar la agresiva agenda política del multimillonario neoyorquino.

El rediseño se votó por bloques de partido: todos los republicanos (88) a favor y todos los demócratas (52) en contra. Tras su aprobación en la Cámara Baja, se espera que el Senado de Texas dé su visto bueno este jueves y que, poco después, llegue al escritorio del gobernador del estado, Greg Abbott, un republicano acérrimo de Trump, para que estampe su firma.

El nuevo diseño del mapa electoral de Texas ha sido condenado por los demócratas como un abuso de poder y ha tenido una respuesta en otro gran estado del país, esta vez de mayoría demócrata: California. Como respuesta a los republicanos de Texas, los demócratas californianos han propuesto otro nuevo mapa electoral que les pondrá en ventaja para embolsarse cinco escaños adicionales.

Los demócratas de Texas han tratado de hacer frente al rediseño, poniendo el grito en el cielo y abandonando el estado durante dos semanas para que no hubiera quórum en la Asamblea y evitar la tramitación. Solo acudieron a Austin, la capital del estado y la sede de sus poderes legislativos, tras conocer lo que harían sus colegas de California.

Los rediseños en Texas y California se podrían extender a otros estados donde hay posibilidad de cambios en los mapas electorales, algo que sucede cada diez años, cada vez que se renueva el censo oficial. Los republicanos podrían extender el 'gerrymandering'–diseños abusivos para diluir el voto del contrario– a otros estados donde son mayoría –Florida, Indiana, Misuir y Ohio– y los demócratas podrían conseguir lo mismo en Illinois y Maryland.

Si ambos partidos llevan esta guerra hasta el final, los republicanos tienen más mano para pintar distritos de forma abusiva. Eso es lo que Trump desea que hagan. «¡Gran victoria para el estado de Texas!», reaccionó el presidente de EE.UU. en un mensaje en su red social tras la aprobación del nuevo mapa electoral. «Florida, Indiana y otros están planteando hacer lo mismo», celebró.

Esta es solo una de las batallas que va a dar Trump de aquí a las elecciones legislativas del año que viene. Esta misma semana, también ha anunciado que tratará de eliminar el voto por correo –que beneficia a los demócratas– y el uso de máquinas tabuladoras para el ejercicio del voto. El mandatario estadounidense ha concluido: «Con esas dos cosas, ganaremos cien escaños más y el juego corrupto de la política se ha acabado. ¡Que Dios bendiga a América!».