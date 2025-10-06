Suscribete a
Exteriores confirma que los 28 españoles de la Flotilla que permanecen en Israel vuelven este lunes a España
La Aemet avisa de lluvias y cambios de temperatura

Suspendido temporalmente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Oslo tras el avistamiento de drones

«Uno o más aviones han tenido que esperar en el aire hasta que se aclarara la situación. Ninguno se ha marchado hacia aeropuertos alternativos», ha expresado un portavoz de Avinor

La Policía noruega incauta un dron operado por un hombre extranjero cerca del aeropuerto de Oslo

Imagen de archivo del aeropuerto de Múnich, uno de los afectados por los recientes avistamientos de drones.
Imagen de archivo del aeropuerto de Múnich, uno de los afectados por los recientes avistamientos de drones. Michaela STACHE / AFP

El aeropuerto de Oslo ha tenido que interrumpir temporalmente varios aterrizajes a primera hora de este lunes después de que se haya denunciado un avistamiento de drones cerca del aeropuerto, ha denunciado su operador Avinor, citado por Reuters.

La agencia de noticias noruega, citando a la Policía, ha informado de que el Cuerpo recibió un informe en torno a la medianoche, según el cual un piloto de Norwegian Air creyó haber visto entre tres y cinco drones durante una aproximación al aeropuerto.

NTB ha expresado asimismo y citando también a la Policía, que la observación seguía sin verificarse. Avinor, por su parte, ha indicado que no se habían producido más interrupciones en el tráfico aéreo.

La aviación europea se ha visto sumida en el caos en repetidas ocasiones en las últimas semanas por avistamientos de drones e incursiones aéreas, incluso en los aeropuertos de Copenhague, Oslo y Múnich.

