Suspendido temporalmente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Oslo tras el avistamiento de drones

El aeropuerto de Oslo ha tenido que interrumpir temporalmente varios aterrizajes a primera hora de este lunes después de que se haya denunciado un avistamiento de drones cerca del aeropuerto, ha denunciado su operador Avinor, citado por Reuters.
«Uno o más aviones han tenido que esperar en el aire hasta que se aclarara la situación. Ninguno se ha marchado hacia aeropuertos alternativos», ha expresado un portavoz de Avinor.
La agencia de noticias noruega, citando a la Policía, ha informado de que el Cuerpo recibió un informe en torno a la medianoche, según el cual un piloto de Norwegian Air creyó haber visto entre tres y cinco drones durante una aproximación al aeropuerto.
NTB ha expresado asimismo y citando también a la Policía, que la observación seguía sin verificarse. Avinor, por su parte, ha indicado que no se habían producido más interrupciones en el tráfico aéreo.
La aviación europea se ha visto sumida en el caos en repetidas ocasiones en las últimas semanas por avistamientos de drones e incursiones aéreas, incluso en los aeropuertos de Copenhague, Oslo y Múnich.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete