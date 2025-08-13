Suspendido un controlador aéreo del Aeropuerto de París-Charles de Gaulle por decir 'Palestina libre' a la tripulación de un avión israelí

Un controlador aéreo del Aeropuerto de Charles de Gaulle (CDG) de París ha sido suspendido «hasta nuevo aviso» tras decir 'Palestina libre' a la tripulación de la aerolínea israelí EI AI durante un intercambio de radio, informan medios franceses.

Los hechos tuvieron lugar este lunes, 11 de agosto. «Solicité inmediatamente la apertura de una investigación administrativa tras el incidente denunciado por la compañía israelí El Al», ha indicado en un mensaje en redes sociales el ministro de Transportes francés, Philippe Tabarot.

«Si se probaran los hechos, serían reprensibles porque violarían las reglas de las radiocomunicaciones», ha expresado Tabarot, para añadir que éstas «deben limitarse a la seguridad y regularidad del tráfico aéreo». Además, ha insistido en que estas acciones significarían un «incumplimiento del deber de confidencialidad del funcionario», al igual que «dañarían la imagen del servicio público».

Las grabaciones, ha dicho el ministro, las está analizando la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) con el fin de que el incidente quede plenamente esclarecido.

«De ser necesario, seré inflexible en cuanto a las sanciones aplicables», ha zanjado.

Los hechos han sido denunciados asimismo por el Consejo Representativo de Instituciones Judías (CRIF) de Francia. Según declaraciones recogidas por 'BFM', lo ha calificado como «un incidente inaceptable». Así, ha abundado en que «contraviene tanto el imperativo de neutralidad política como los protocolos de seguridad por los que se rigen los intercambios entre una torre de control y un avión».

La sede de París de EI AI, vandalizada con pintura roja

La semana pasada, la fachada de la oficina en París de la aerolínea nacional israelí EI AI fue presuntamente vandalizada con pintura roja. Los hechos fueron condenados por el ministro de Transporte francés. Según explicó, entra las consignas escritas se hallaba 'Palestina libre'. «Los actos de odio y antisemitismo no tienen cabida en nuestra República», escribió Tabarot en X.

El incidente también fue condenado por Joshua Zarka, embajador de Israel en París. «Es simplemente un ataque, nada más y nada menos, contra una empresa israelí y contra el Estado de Israel», declaró a la prensa.

Francia ha presenciado un aumento de los crímenes de odio tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamás y la posterior campaña militar israelí en Gaza.