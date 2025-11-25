Suspendida durante una semana la parlamentaria conservadora australina que entró en el Senado con un burka

La senadora australiana Pauline Hanson, del partido xenófobo Una Nación, ha sido suspendida este martes durante un periodo de una semanapor entrar en la Cámara con un burka. Con ello, busca reivindicar la prohibición de todo tipo de velo islámico en ... lugares públicos, como ya hizo en 2017.

«Tengo derecho a llevar lo que yo quiero, incluido un burka», ha dicho durante una rueda de prensa, recogida por Europa Press. En su intervención, ha acusado al resto de sus compañeros de ser unos «hiprócritas», al tiempo que ha defendido que «no existe código de vestimenta alguno para entrar en el hemiciclo».

Hanson, que ha sido acusada por varios senadores de actuar de forma racista y xenófoba, ha insistido en la necesidad de que esta vestimenta sea prohibida en lugares públicos de toda Australia. «He defendido aquello en lo que creo y lo seguiré haciendo», ha apuntado.

Noticia Relacionada Burka, niqab, hijab... los velos islámicos que usan las musulmanas David Sánchez de Castro Entre la tradición y la obligación, las diferentes maneras de cubrirse la cabeza marcan la vida de las mujeres que siguen los dogmas de la ley islámica

La ministra de Exteriores, Penny Wong, del Partido Laborista, ha acusado a la senadora de «vilipendiar a toda una religión entera» con sus actos y ha pedido a Hanson disculparse por «reírse» de los musulmanes.