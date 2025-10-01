El Supremo de EE. UU. impide, por ahora, que Donald Trump destituya a Lisa Cook de la Reserva Federal Los magistrados escucharán en enero los argumentos sobre el intento de Donald Trump de destituirla

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha impedido este miércoles al presidente Donald Trump despedir, por ahora, a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. Los magistrados han informado de que verían el caso relativo a su destitución a principios del próximo año.

En una orden, el tribunal ha comunicado que ha «aplazado» la solicitud «en espera de la vista oral en enero de 2026», lo que garantiza que la gobernadora de la Reserva Federal permanecerá en su cargo hasta que se vea el caso.

[HABRÁ AMPLIACIÓN]