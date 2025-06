El Supremo griego anula los escaños de tres diputados neonazis

El Tribunal Supremo de Grecia ha resuelto que tres de los cinco diputados del partido de extrema derecha Espartanos –incluido su líder, Vasilis Stigas– pierdan sus escaños tras ser condenados por fraude electoral y engañar a los votantes.

Según la sentencia, el líder ... del partido era Ilías Kasidiaris, exdiputado del ilegalizado partido neonazi Amanecer Dorado, quien habría manejado los hilos de la campaña electoral desde prisión, donde cumple una condena desde 2020. El Supremo destaca que «el caso de engaño a los electores mediante la candidatura de un partido político con un líder oculto concierne a todo el país y, en particular, a los distritos electorales en los que fueron elegidos diputados del partido político en cuestión».

Espartanos obtuvo 12 escaños en las elecciones de junio de 2023. Sin embargo, tras varias crisis internas, que se tradujeron en renuncias y expulsiones, en el momento del fallo del Supremo el partido contaba con solo cinco diputados.

Kasidiaris, junto a otros cinco miembros de la cúpula de Amanecer Dorado, fue condenado en 2020 a trece años de prisión por pertenencia a una organización criminal y por su implicación en el asesinato en 2013 del rapero Pavlos Fyssas.

A pesar de la ilegalización de Amanecer Dorado, Kasidiaris ha seguido activo políticamente. En 2020 fundó desde prisión el partido 'Griegos por la Patria'. Gracias a su intensa actividad en redes sociales, consiguió que su mensaje político llegase a miles de griegos –en su mayoría jóvenes– . Durante los comicios generales de junio de 2023, el Supremo prohibió su candidatura al considerar que su formación era «una continuación del ilegalizado Amanecer Dorado». Sin embargo, desde la cárcel y a través de su cuenta en X, pidió el apoyo a Espartanos.

En octubre de ese mismo año, Kasidiaris se presentó a los comidos municipales en Atenas con el partido Atenienses Libres, cuyo programa se inspiraba en las políticas de Viktor Orbán, Rudy Giuliani y Giorgia Meloni. Entre sus propuestas destacaron la paralización de la construcción de mezquitas en la capital griega y la implantación de la teoría de las ventanas rotas dentro de los cuerpos de seguridad del estado.

Fraude electoral

El caso contra Espartanos surgió a raíz de las denuncia del propio Stigas, quien acusó a Kasidiaris de emplear tácticas mafiosas para influir en la dirección del partido.

El pasado mes de mayo, un tribunal de apelaciones absolvió a los once diputados y exdiputados por falta de pruebas que confirmasen el engaño electoral a los votantes. Previamente, el fiscal había solicitado la absolución debido a que ningún testigo ni votante había denunciado haberse sentido engañado, y que los candidatos fueron elegidos por Stigas, no Kasidiaris. Además alegó que no existía la intención de «derrocar la dirección del partido». No obstante, la fiscalía reconoció que el respaldo de Kasidiaris desde prisión había sido fundamental para el éxito electoral de Espartanos, sin eso, por sí solo, constituyera un engaño al votante.

Esta sentencia sienta un precedente inédito en Grecia porque los escaños no serán redistribuidos, ni ente los miembros de `Espartanos´ ni entre los de otros partidos. Así, por primera vez en la historia reciente del país, el Parlamento heleno contará con 297 diputados en lugar de los 300 habituales.