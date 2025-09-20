Suscribete a
PENSADOR Y ESCRITOR INDIO

Sundeep Waslekar: «Ante problemas globales, solo hay respuestas nacionales»

El filósofo indio publica en español el ensayo 'Un mundo sin guerra', donde aborda la resolución de conflictos que sacuden este mundo sin acudir a la confrontación

El polítologo y autor del ensayo 'Un mundo sin guerra', Sundeep Waslekar
Clara Luque

Madrid

«Nos encontramos ahora mismo en la época más peligrosa de la historia de nuestra especie». Así comienza 'Un mundo sin guerra' (2025, Nola Editores), la obra del pensador y escritor indio Sundeep Waslekar, quien, a través de diversos temas como las crisis diplomáticas ... o las armas nucleares, nos advierte de estar «al borde de un agujero negro».

