Steve Witkoff, el 'amigo invisible' de Putin

Sin experiencia diplomática e íntimo de Trump, es acusado de prorruso por su cercanía con Moscú

El heredero de Trump se decide en la guerra de Ucrania

El negociador jefe de EE.UU. asumió las exigencias de Rusia y asesoró a Moscú sobre cómo convencer a Trump

Putin recibe a Witkoff en Moscú, durante una visita a principios de agosto
Putin recibe a Witkoff en Moscú, durante una visita a principios de agosto REUTERS
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Donald Trump está en deuda con Steve Witkoff desde hace casi 40 años. El ahora presidente de EE.UU. se encontró con su actual negociador jefe para conflictos en todo el mundo una madrugada de 1986 en una cafetería 'delicatessen' de Manhattan. Witkoff ... era entonces un abogado principiante de un despacho que trabajaba con Trump en una de esas negociaciones maratonianas para cerrar un acuerdo inmobiliario. Ambos habían bajado a uno de esos locales que abren toda la noche y tienen la plancha encendida, en la calle 39. Trump, que se había convertido en la sensación del negocio del ladrillo en Nueva York, se encontraba sin un duro en metálico. Witkoff le invitó a un bocadillo de jamón de york y queso.

