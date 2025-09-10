Suscribete a
Starmer transmite al presidente israelí su condena por el ataque a Doha durante su visita a Londres

La reunión sucede en un momento marcado por la tensión diplomática y por un trasfondo de protestas y críticas

El ataque a Qatar abre una brecha de confianza entre los países del Golfo y EE.UU.

El 'premier' británico, Keir Starmer, recibe al presidente israelí, Isaac Herzog, en Downing Street
El 'premier' británico, Keir Starmer, recibe al presidente israelí, Isaac Herzog, en Downing Street EP
Corresponsal en Londres

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha sido recibido este miércoles en Downing Street por el primer ministro británico, Keir Starmer, en una reunión marcada por la tensión diplomática y por un trasfondo de protestas y críticas que se intensificaron en Londres a ... raíz de su visita. El encuentro se produjo apenas un día después de que Israel ampliara sus ataques contra Hamás con un bombardeo en Doha, dirigido contra líderes políticos de la organización islamista, en territorio de Qatar, uno de los principales aliados de Reino Unido en Oriente Próximo. Si la situación ya era de por sí tensa, la acción militar, que Londres condenó abiertamente, ensombreció cualquier expectativa de un diálogo distendido entre ambos mandatarios.

