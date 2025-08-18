Suscribete a
Sorpresa en Bolivia: Rodrigo Paz lidera la votación y perfila una segunda vuelta con Tuto Quiroga

El MAS queda fuera de la lucha por primera vez en dos décadas y el país se dirige a una segunda vuelta histórica el 19 de octubre

Bolivia vota presidente con un gran dispositivo de seguridad, amplia observación internacional y el boicot de Evo Morales

Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), encabeza la votación preliminar
Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), encabeza la votación preliminar

Ronald Catari

Corresponsal en La Paz

Las elecciones del 17 de agosto en Bolivia dejaron una sorpresa mayúscula. Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), encabeza la votación preliminar en torno al 32%, por delante de Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre), que roza el 27%. Con el 91,45% ... de las actas verificadas por el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el país queda a las puertas de una segunda vuelta.

