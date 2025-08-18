Sorpresa en Bolivia: Rodrigo Paz lidera la votación y perfila una segunda vuelta con Tuto Quiroga

Las elecciones del 17 de agosto en Bolivia dejaron una sorpresa mayúscula. Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), encabeza la votación preliminar en torno al 32%, por delante de Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre), que roza el 27%. Con el 91,45% ... de las actas verificadas por el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el país queda a las puertas de una segunda vuelta.

Los resultados preliminares tienen dimensión histórica: el Movimiento al Socialismo (MAS), expartido de Evo Morales, y fuerza dominante de los últimos veinte años, queda fuera de la disputa por el primer lugar. Además, se reordena el tablero de alianzas: Samuel Doria Medina, de Alianza Unidad, tercero en resultado previo, aceptó su derrota y anunció su apoyo a Paz para la segunda vuelta.

El TSE sitúa a Andrónico Rodríguez, exaliado de Morales, en cuarto lugar, mientras que Eduardo del Castillo, candidato del MAS, ocupa el sexto. Son datos no vinculantes y pueden moverse a medida que avance la carga de actas.

La ventaja de Paz sobre Quiroga no alcanza para resolver la contienda en primera vuelta. La normativa exige más del 50 % de los votos válidos o al menos el 40 % con 10 puntos de distancia sobre el segundo. No se cumple ninguna de las dos condiciones.

De sostenerse esta tendencia, Bolivia irá a balotaje el 19 de octubre, fecha prevista en el calendario electoral. La papeleta enfrentaría a dos opositores con perfiles distintos: Paz, que llegó a la campaña con visibilidad modesta y un discurso de austeridad; y Quiroga, un expresidente que propone un giro liberal, con privatizaciones y reducción del tamaño del Estado.

Lo de Paz es, por donde se mire, la gran sorpresa, coinciden analistas bolivianos. A lo largo de la campaña, los sondeos publicados mostraron una curva ascendente del PDC, pero en buena parte de ellos daban como favorito a Quiroga.

El candidato a la Vicepresidencia por el PDC, Edman Lara, agradeció el respaldo de sus seguidores y pidió prudencia de cara al balotaje: «No hemos ganado nada todavía, pero estamos en la gran final», dijo la noche de este domingo.

Según las primeras lecturas, el electorado premió una alternativa de renovación en un escenario marcado por la crisis económica, el agotamiento del ciclo masista y la fragmentación de la izquierda. Es el peor desempeño del oficialismo en veinte años y la izquierda llega fracturada: Del Castillo fue la apuesta del MAS; Rodríguez, desde Alianza Popular, intentó aglutinar al electorado que dejó el masismo, pero se quedó cuarto, lejos del podio y sin opciones de segunda vuelta.

Poco después de conocerse los primeros resultados, Doria Medina reconoció el tercer puesto, aceptó el desenlace y respaldó a Rodrigo Paz: «Si yo no entraba a la segunda vuelta, iba a apoyar a quien llegara primero y mantengo mi palabra», declaró. Por su parte, el candidato de Alianza Libre, Jorge «Tuto» Quiroga felicitó a Paz, dio por hecha la segunda vuelta y anticipó ocho semanas de campaña.

Pese a que Evo Morales llamó a anular el sufragio como protesta por su inhabilitación, el voto nulo solo alcanzó el 19,06 % con el 91,04 % de actas computadas, frente a un 2,39 % de blancos; los votos válidos quedaron en 78,55 %.

El cómputo oficial avanza departamento por departamento hasta la consolidación. La meta del TSE es cerrar en 72 horas, aunque el plazo legal se extiende hasta siete días.