Escucha las noticias de este viernes 28 de noviembre
La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente de lluvias intensas, nieve y frío

Sheinbaum logra la salida del fiscal general que le había impuesto López Obrador y crece la tensión en la izquierda mexicana

La oposición señala que el Gobierno expulsó a Gertz por la filtración del escándalo referido al empresario Raúl Rocha Cantó, que mientras era investigado por la Fiscalía por supuestos nexos con el narco, se paseaba por las pasarelas internacionales en calidad de dueño del 50% de la franquicia del concurso Miss Universo

Agitadores, empresarios, 'influencers' y políticos: tras las protestas de la Generación Z en México

El ex fiscal general de la República de México, Alejandro Gertz Manero, durante una rueda de prensa en la Ciudad de México (México)
El ex fiscal general de la República de México, Alejandro Gertz Manero, durante una rueda de prensa en la Ciudad de México (México) efe
Milton Merlo

Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

La presidenta de México Claudia Sheinbaum logró este jueves la renuncia del fiscal general Alejandro Gertz Manero, un funcionario decisivo para la estrategia de seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Gertz venía del gobierno de su antecesor Andrés Manuel López Obrador y, cuando ... Sheinbaum llegó a Palacio Nacional en 2024, no le puso a disposición su renuncia, con lo cual recién ahora la mandataria podrá elegir a su propio fiscal general.

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
