Sharm El Sheij, la 'Ciudad de la Paz', viejo escenario del fin del conflicto en Gaza

La turística ciudad costera de la península del Sinaí, en Egipto, es escenario de negociaciones pacificadoras entre potencias de Oriente Medio. En 2005, Mahmut Abbás y Ariel Sharom firmaron un alto el fuego

Donald Trump, junto al presidente egipcio, Al Sisi y el emir de Qatar, Al Thani, este lunes en Sharm El Sheij
Donald Trump, junto al presidente egipcio, Al Sisi y el emir de Qatar, Al Thani, este lunes en Sharm El Sheij EFE
Adrián Peñacoba

La turística ciudad egipcia de Sharm El Sheij es este lunes escenario del acto oficial de firma de la paz entre Hamás e Israel para poner fin a la guerra en Gaza. Líderes de una veintena de países han sido invitados a ... una ceremonia que será oficiada por Donald Trump, principal impulsor de un acuerdo que parecía imposible en estos más de dos años de bombardeos en la Franja. La llamada 'Ciudad de la Paz' ha sido escenario diplomático vital en los intentos de pacificación en Oriente Medio. Los acuerdos allí rubricados no siempre han llegado a buen puerto.

