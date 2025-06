El segundo hijo del Líder Supremo Jamenei, principal candidato a suceder a su padre

Ali Jamenei, el clérigo chií que rige desde 1989 los destinos de Irán «ya no puede seguir existiendo» tras el bombardeo de un hospital en Israel, dijo ayer el ministro de Defensa hebreo. Tres días antes, el primer ministro Netanyahu afirmó por televisión que « ... no descarta» el asesinato del Líder Supremo iraní, de 86 años.

Aunque el plan contó con la oposición de Trump cuando trascendió en la Casa Blanca, en sus últimas declaraciones el presidente norteamericano matiza su oposición y afirma que «por ahora» no hay que eliminarle. El proyecto de matar a Jamenei –allá donde se refugie– solo tiene la abierta oposición del presidente francés, Macron, que advierte a Washington: «Que recuerden qué pasó tras la muerte de Gadafi en Libia y de Sadam Husein en Irak».

Curiosamente, la posibilidad de que el gran ayatolá Jamenei desaparezca, y no de muerte natural, ya está siendo contemplada por el régimen integrista creado por Jomeini en 1979.

En unas declaraciones realizadas el pasado 15 de noviembre por el responsable de la mezquita de Isfahan, el régimen dio a conocer que el órgano responsable de elegir sucesor del Líder Supremo, la Asamblea de los Expertos, había elegido ya a tres candidatos para suceder a Jamenei. Los tres nombres se mantienen oficialmente en secreto, pero desde entonces todos los medios no oficiales coinciden en señalar como favorito al segundo hijo del Líder, el clérigo chií Mojtabá Jamenei, de 55 años.

Su padre, según un informe confidencial del diario 'The Economic Times' llevaría preparándole para ese cargo desde hace 27 años. El mismo medio menciona a dos personalidades que le ayudan en la tarea de controlar el complejo organigrama del régimen clerical, Abbas Palizdar, uno de los dirigentes del aparato judicial, y el expresidente de la TV estatal (atacada estos días por Israel) Mohamed Sarafraz.

Mojtabá Jamenei cuenta con la oposición no manifiesta de buena parte del alto clero chií, que considera que el hijo del Líder Supremo no cuenta con las calificaciones teológicas suficientes por Qom –una especie de Vaticano en el universo de esa corriente musulmana–; pero en cambio parece sobrado de cualidades para reprimir la oposición, que se anuncia imponente cuando desaparezca el poder autoritario concentrado en Ali Jamenei. Mojtabá fue puesto en su día al frente de la milicia Basij, clave en la represión de las protestas en la calle en 2009, cuando fue evidente el pucherazo ejecutado por el régimen para que no fuese elegido jefe de Gobierno el candidato reformista.

Según 'Iran International', el segundo candidato a Líder Supremo es Alireza Arafi, amigo y confidente de Jamenei, segundo vicepresidente de la Asamblea de los Expertos y miembro de otro organismo de la élite jomeinista: el Consejo de los Guardianes. Arafi, a diferencia de Mojtabá Jamenei, tiene prestigio entre el alto clero de Qom. De ese círculo es también el tercero de los candidatos a Líder Supremo, Hashem Busheri, otro clérigo chií conocido por sus sermones en aquella ciudad.

Los tres aspirantes a suceder a Jamenei garantizan la pureza de las esencias integristas del régimen que desde hace 45 años impone su disciplina a 90 millones de iraníes. La llegada de Mojtabá sería muy mal indicio para los que aspiran a algún tipo de reformas y de apertura, pero podría acelerar a medio plazo el fin del sistema por la resistencia a un autoritarismo dinástico.