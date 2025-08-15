China detiene a su exembajadora en Singapur y ya son dos los altos cargos diplomáticos bajo sospecha

Una diplomática china, exembajadora en Singapur, ha sido detenida y ha sido interrogada por las autoridades del país asiático, según informaron tres personas con conocimiento del caso. Se trata del segundo diplomático de alto rango detenido e interrogado, en una nueva señal de incertidumbre en las altas esferas de la diplomacia china, apunta Reuters.

La exrepresentante china en Singapur Sun Haiyan fue detenida a principios de agosto, coincidiendo con el momento en que Liu Jianchao –considerado por muchos como un posible candidato a ministro de Asuntos Exteriores– fue llevado a declarar, según indicaron dos de las fuentes.

Sun, la primera mujer en ocupar el cargo de viceministra del Departamento Internacional del Partido Comunista, fue detenida por las autoridades chinas en relación con el interrogatorio de Liu, según las mismas fuentes. Ninguna de ellas conocía el motivo del interrogatorio de ambos diplomáticos. Las fuentes solicitaron el anonimato debido a la sensibilidad del asunto.

La detención de Liu marca la desaparición de un diplomático de más alto nivel desde que China destituyó en 2023 a su antiguo ministro de Asuntos Exteriores y protegido del presidente Xi Jinping, Qin Gang, tras una inexplicable ausencia pública.

La detención de Liu se produjo tras un viaje de trabajo a Singapur, Sudáfrica y Argelia. Su residencia fue registrada a principios de agosto.

Dudas sobre la política exterior china

La desaparición de Sun, viceministra del Departamento Internacional del Partido Comunista Chino, junto con la muy visible de Liu, alimenta las dudas sobre la política exterior de China en un momento de crecientes tensiones con Washington en torno al comercio y la influencia geopolítica.

La Oficina de Información del Consejo de Estado de China –encargada de atender las consultas de los medios de comunicación para el Gobierno– y el Departamento Internacional no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

No se ha podido verificar si Sun y Liu siguen detenidos. Tampoco ha sido posible contactar con ninguno de los dos para obtener declaraciones. Los perfiles de ambos continúan apareciendo en el sitio web del Departamento Internacional.

La última aparición pública de Sun fue el 1 de agosto, cuando asistió a una recepción organizada por la embajada de Nepal en Pekín.

Sun, de 53 años, estuvo destinada en Singapur entre mayo de 2022 y julio de 2023. Al dejar su cargo, organizó una recepción para 500 personas en un lujoso hotel de ese país, según medios chinos.

Se incorporó al Departamento Internacional en 1997, donde desempeñó diversas funciones, entre ellas la de portavoz y jefa de la oficina responsable de las relaciones con los países del sudeste asiático. También fue funcionaria del Comité del Partido en el distrito de la ciudad de Zibo, provincia de Shandong, en 2008.

Originaria de la provincia de Hubei, Sun tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de Pekín y también estudió en la Universidad de Kyushu, en Japón.