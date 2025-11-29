Salvador Nasralla: «Me uní a delincuentes para poder sacar del poder a un jefe del narcotráfico»

Salvador Nasralla (Tegucigalpa, 1953), tras varios intentos infructuosos, podría convertirse este domingo en presidente de Honduras, el país con mayor índice de pobreza de Centroamérica –casi el 63% de la población la sufre– y uno de los más violento de la región. Algunas encuestas ... le sitúan como favorito, frente a la oficialista Rixi Moncada y el derechista Nasry Asfura, para quien ha pedido el voto el presidente Donald Trump, que también ha anunciado que otorgará el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel en EE.UU. por vínculos con el narcotráfico.

Entre los retos que se ha marcado Nasralla, expresentador de programas deportivos –se le conoce como 'el señor de la televisión'– y ex vicepresidente de la izquierdista Xiomara Castro, si alcanza el poder está el de conseguir inversiones en el país. También acabar con la inseguridad, «que se apoderó del país producto de los que terminaron gobernando», asegura el candidato del Partido Liberal durante una entrevista con ABC en Madrid hace unas semanas.

—Para lograr inversores es preciso ofrecer tanto seguridad física como jurídica. ¿Cómo lo va a hacer?

—Cambiando a la gente de la cúpula militar y de la cúpula política, porque la inseguridad en parte viene por ellos. Pero también porque la gente no tiene cómo ganarse la vida. Con las inversiones que ando buscando vamos a poder tener oportunidades para que los hondureños trabajen. Y cuando la gente trabaja disminuye la delincuencia.

—Y en cuanto a la inseguridad jurídica...

—Tenemos excelentes planes para que la gente pueda invertir, pero a algunas empresas les da miedo por lo que ha sucedido en los últimos años con este Gobierno comunista. Tenemos que volver al sistema CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), del que este Gobierno sacó a Honduras. Es un organismo que dirime las diferencias entre las empresas y los países en los cuales se instalan cuando son empresas internacionales. Con eso vamos a combatir altamente la inseguridad.

—Uno de los grandes problemas de Honduras es la expansión del crimen organizado...

—Está muy extendido por la irresponsabilidad de los gobernantes, que se han convertido en jefes del crimen organizado.

—¿Se refiere al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en EE.UU. a 45 años de cárcel por delitos de narcotráfico?

—A los actuales también, lo que pasa es estos lo han disimulado mejor. El otro [JOH] lo hizo abiertamente y trató de controlar todo el narcotráfico. Este otro [Gobierno] fue un poco más discreto, pero están metidos en el negocio, están metidos desde antes.

—Honduras se ha convertido en un importante lugar de paso de los cargamentos de droga en América Latina...

—Hasta 2006 la droga pasaba de Suramérica por República Dominicana hacia México y Estados Unidos. Pero a partir de ese año se dieron cuenta que era más barato pasarla por Honduras. Ese año el gobernante era el actual equipo de gobierno [Xiomara Castro está casada con Manuel Zelaya, que gobernó entre 2006 y 2009]. Después llegó otro presidente, que tenía un cártel y que es el que está preso en Estados Unidos. JOH se quiso apoderar de los otros nueve cárteles. Así empezó a entregar a los cabecillas de los otros grupos, apareciendo ante Estados Unidos como el gran exterminador de cárteles. Los exterminaba, pero él se quedaba con el negocio.

De izquierda a derecha

Candidato por tercera vez a la Presidencia, la evolución política de Nasralla se antoja zigzagueante. En 2013, se presentó por el Partido Anticorrupción, creado por él; volvió a intentarlo en 2017, respaldado por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, integrada por el izquierdista Partido Libre y el Partido PINU. En aquella ocasión, perdió por menos de 3.000 votos ante Juan Orlando Hernández, del conservador Partido Nacional. Nasralla siempre ha mantenido que hubo fraude. En 2021, el presentador renunció a su candidatura para acompañar la de Xiomara Castro, por el Partido Libre, quien ganó finalmente las elecciones. Nasralla se convirtió en su vicepresidente, cargo que abandonó en 2024 para unirse al Partido Liberal, de centroderecha, con el que concurre ahora a las urnas.

Salvador Nasralla, a la izquierda, con el expresidente Manuel Zelaya y su esposa Xiomara Castro efe

—Usted se muestra muy crítico con el Gobierno de Xiomara Castro, a quien apoyó en 2021 y de la que fue vicepresidente...

—Pero eso no fue porque yo sea de izquierda. Eso lo hicimos para poder sacar al otro, porque como solo tenemos una vuelta en las elecciones, entonces estábamos con la misma cantidad de votos Xiomara y yo. Y había una imperiosa necesidad de sacar a JOH. Entonces, al no tener yo recursos económicos decidí hacer una alianza no ideológica, sino para sacar a Juan Orlando Hernández. Y lo logramos, pero no porque yo tenga alguna afinidad ideológica con ellos.

—Ideológicamente, ¿dónde se sitúa usted?

—Yo fundamentalmente soy anticorrupción, e ideológicamente estoy más cerca de la derecha que del centro. O sea, soy centroderecha.

—En 2017 realizó unas controvertidas declaraciones restando gravedad a lo que estaba sucediendo en Venezuela...

—Entonces yo llevaba pocos años en política y realmente no dominaba la política internacional. Y, efectivamente, dije que lo de Venezuela se exageraba.

—¿Qué opina ahora?

—No, ahora estoy seguro de que no exageran porque lo he vivido. Pero lo que sucede con el caso de Venezuela es que si tú vas allí como turista no vas a notar nada, pero los que lo notan son los venezolanos; igual que si vas a Cuba. En aquel momento, yo no tenía el conocimiento y la experiencia que he adquirido después. Me arrepiento de haber dicho eso porque estoy totalmente convencido de que esos regímenes comunistas no le dan ningún tipo de beneficio a la gente.

—Durante su campaña electoral ha calificado a Castro de delincuente. ¿Qué le llevó a sumarse a su gobierno?

—Por la necesidad de evitar que el delincuente jefe del narcotráfico continuara, era una necesidad de país, un clamor nacional.

—¿Qué le ha empujado a volver a presentarse a la Presidencia de Honduras tras dos derrotas?

—La gente, porque en Honduras me consideran la última esperanza. La corrupción está en el ADN prácticamente de la clase política. No hay ningún político que pueda mostrar manos limpias. Yo no tengo ningún tipo de antecedente, de ninguna clase, ni siquiera moral. Yo soy casado una sola vez, mi familia no está en política. Soy un ingeniero, un técnico.

—Desde diciembre de 2022, impera el régimen de excepción en gran parte del país para frenar las extorsiones. ¿Lo va a mantener usted?

—Por supuesto que no, no sirve para nada el régimen de excepción. El problema en Honduras es la cúpula de la policía y de los militares, que está confabulada con el Gobierno, con el crimen organizado y con el cobro de extorsión y con la permisibilidad para que pase la droga. Lo que se necesita es poner gente firme, que la hay, a cargo de la Justicia. Pero sé que es algo complicado de hacer.

—¿Qué le parece la política de Donald Trump de bombardear narcolanchas en el Caribe y el Pacífico?

—Me parece bien que nos ayude a combatir el narcotráfico. Nosotros no tenemos recursos para poder combatirlo, lo que tenemos es hambre.

—Usted ha sido muy crítico con la confrontación que ha mantenido el Gobierno de Castro con EE.UU.

—Sí, pero no es porque ella quiere, es porque le obligan a hacerlo. Realmente quien ha gobernado Honduras durante estos cuatro años no ha sido Xiomara Castro, sino Rixi Moncada, que es la actual candidata y que es más radical que Manuel Zelaya. He sido crítico porque Honduras no es independiente económicamente. Venezuela puede serlo, porque tiene petróleo y vende no sé cuántos millones de dólares diarios en barriles de petróleo. Pero Honduras depende de Estados Unidos económicamente. Es una llave que si Estados Unidos la cierra nos puede matar de hambre. Imagínese, si alguien te vende el 97% del arroz que te comes, te compra la mayor parte de lo que produces y te mueve la economía con 35 millones de dólares diarios que envían en remesas los hondureños que viven en Estados Unidos... Prácticamente estás supeditado a las decisiones de ese país. ¿Cómo te vas a pelear con tu principal socio comercial? Haber despreciado a Estados Unidos y haber hablado mal de ese país, por instrucciones de la ideología comunista que lidera Rixi Moncada, que es el poder detrás del trono, ha hecho que Honduras se haya puesto en una situación en la que están deportando a nuestros compatriotas desde Estados Unidos.

—Xiomara Castro rompió relaciones con Taiwán para establecerlas con China. Si usted llega a presidente, ¿restablecería las relaciones con Taipéi?

—Sí, y no es por capricho, es por lo que representa Taiwán. China continental lleva tres años de relación con Honduras, ¿y qué beneficios tengo? Nada. Perdimos el mercado del camarón, perdimos el mercado del café, perdimos muchos mercados y eso hizo que cerraran un montón de empresas que generaban muchos empleos en Honduras.

Por otra parte, Taiwán es el máximo socio individual del Banco Centroamericano de Integración Económica, que es el banco más importante para la región. El mayor accionista de ese banco es Taiwán. Los chinos son un mercado excesivamente grande, que puede matar cualquier economía si se le permite lo que se le está permitiendo en este momento. Yo puedo continuar las relaciones comerciales con China, pero la relación diplomática tiene que ser con el país que más te ha protegido y que más te ayuda, y es Taiwán.

—En 2017 denunció que fue víctima de un fraude, ¿le preocupa que vuelva a producirse este domingo?

—Siempre existe la posibilidad, pero cuando hay una cantidad tan masiva de votos como la que tengo en este momento, que no la tuve las veces pasadas... La diferencia con otros candidatos es demasiado grande...

—Parece convencido de que va a ganar esta vez...

—Estoy seguro de que voy a ganar siempre y cuando el Gobierno no se apoye en crear un caos el día de las elecciones, que es la única manera con la que podrían pararme. Porque la cantidad de gente que va a ir a votar por mí es sin precedentes. Esto va a ser un triunfo histórico abrumador. La única manera de detenerme es crear un caos y que la gente no pueda ir a votar. Pero habrá miles de observadores internacionales que lo verán.