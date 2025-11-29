Suscribete a
ELECCIONES EN HONDURAS/ENTREVISTA

Salvador Nasralla: «Me uní a delincuentes para poder sacar del poder a un jefe del narcotráfico»

El expresentador y ex vicepresidente de Xiomara Castro, que arremete contra el Gobierno actual y el anterior, liderado por Juan Orlando Hernández (JOH), podría convertirse hoy en presidente de Honduras

El candidato hondureño Salvador Nasralla, durante la entrevista con ABC
El candidato hondureño Salvador Nasralla, durante la entrevista con ABC ángel de antonio
Susana Gaviña

Susana Gaviña

Madrid

Salvador Nasralla (Tegucigalpa, 1953), tras varios intentos infructuosos, podría convertirse este domingo en presidente de Honduras, el país con mayor índice de pobreza de Centroamérica –casi el 63% de la población la sufre– y uno de los más violento de la región. Algunas encuestas ... le sitúan como favorito, frente a la oficialista Rixi Moncada y el derechista Nasry Asfura, para quien ha pedido el voto el presidente Donald Trump, que también ha anunciado que otorgará el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel en EE.UU. por vínculos con el narcotráfico.

