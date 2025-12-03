Suscribete a
Escucha las noticias de este miércoles 3 de diciembre

Salvador Nasralla saca ventaja a su rival, el candidato de Trump

Estos resultados, aún preliminares a falta de escrutar el cien por ciento de las actas, parecen poner fin a la incertidumbre que reinaba en Honduras

Empate técnico en Honduras entre Asfura, candidato apoyado por Trump, y Nasralla, presentador de televisión

Trump pone la lupa sobre un recuento de infarto en las elecciones de Honduras

El candidato a la Presidencia de Honduras Salvador Nasralla habla durante la presentación de la copia de las actas de votación este martes, en Tegucigalpa
El candidato a la Presidencia de Honduras Salvador Nasralla habla durante la presentación de la copia de las actas de votación este martes, en Tegucigalpa Efe

El conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, logró este martes sacar una ventaja de más de 10.000 votos a su rival Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional y que cuenta con el apoyo de Donald Trump, después de reanudarse el conteo de ... los resultados preliminares de las elecciones en Honduras.

