Sahara Occidental: del purgatorio español al infierno marroquí

El próximo 14 de noviembre se cumplen cincuenta años del abandono del Sahara, el territorio que España no llegó a descolonizar. Un libro de Pablo Ignacio de Dalmases, director de 'La Realidad' y detenido entonces, lo narra ahora

Varias mujeres pasean esta semana frente a una pancarta con la imagen de Mohammed VI y el lema 'Vecinos de El Aaiún: La Marcha Verde, legado de nuestros antepasados y promesa para nuestros hijos'
Sergi Doria

El otoño de 1975 fue caliente en España. Tras los fusilamientos de septiembre y las protestas internacionales, la enfermedad de Franco. Y un referéndum en el Sahara. Hassan II iba a sacar rédito de tanta descomposición… El 15 de octubre el dictamen del Tribunal ... de La Haya y el informe de la comisión de la ONU tras su visita al Sahara Occidental ratificaban que el pueblo saharaui era el único actor de su futuro. Tres días después, el monarca alauí anunció su propósito: invadir el Sahara de forma «pacífica», todo un oxímoron. «La famosa Marcha Verde cogió desprevenido al Gobierno español, y no digamos al del Sahara cuyos servicios de espionaje nunca llegaron a intuir lo que en Marruecos era un secreto a voces». Lo cuenta Pablo Ignacio de Dalmases en 'Sahara occidental. La colonia que España nunca descolonizó' (Almuzara).

