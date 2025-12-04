Suscribete a
Un sacristán de la Catedral de Orleans denuncia amenazas de muerte tras ser intimidado con un cuchillo en la garganta

El suceso, ocurrió cuando el hombre pidió a un grupo de personas que abandonaran el templo por fumar en el interior de la catedral francesa

Un sacristán de 32 años de la Catedral de Sainte-Croix, en Orleans (Francia), presentó una denuncia ante la Policía por amenazas de muerte después de ser intimidado por un hombre armado con un cuchillo el pasado martes.

Según explica Le Figaro, citando a la ... Fiscalía de Orleans, el sacristán, residente en la catedral, realizaba sus rondas matutinas cuando percibió un olor a cigarrillos dentro del edificio religioso. Al dirigirse al lugar de donde provenía el humo, encontró a tres personas en el interior de la iglesia. Tras pedirles que salieran, uno de ellos, que portaba un cuchillo, presuntamente realizó un gesto de «cortarle la garganta», una amenaza directa que llevó al sacristán a acudir inmediatamente a la Policía, según relata la fiscal Emmanuelle Bochenek-Puren.

