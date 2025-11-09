Suscribete a
La ruta 'exprés' del Istanbul Bridge: 20 días para unir China y Europa

La hazaña del carguero chino tal vez no vaya a gozar de la épica de la Nao Victoria, pero sus consecuencias van a ser palpables en muy poco tiempo. La apertura de una nueva vía comercial, masiva y mucho más rápida, acelerará la llegada de mercancías al viejo continente

El Istanbul Bridge, de la empresa Sea Legend Line, zarpó el pasado 22 de septiembre de la costa oriental china
Rosalía Sánchez

Cuando los últimos trece hombres de Magallanes avistaron la costa gaditana, en septiembre de 1522, tras circunnavegar por primera vez el globo terráqueo, Asia y Europa quedaron conectadas por una nueva ruta naval que transformó el comercio transoceánico por el Océano Pacífico, consolidó el ... poder marítimo de España y transformó las relaciones económicas a escala global. También tuvieron consecuencias universales la construcción del Canal de Suez, en 1869, que redujo el trayecto entre Londres y Bombay en más de 7.000 kilómetros, reconfiguró el comercio colonial y convirtió a Egipto en un enclave estratégico para las potencias europeas; y la construcción del Canal de Panamá en 1914, que impulsó el comercio interamericano y consolidó la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Ahora, una nueva ruta se abre para consolidar a una nueva potencia global.

