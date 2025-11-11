Suscribete a
Rusia recluta reservistas en masa para defender las infraestructuras críticas de los drones ucranianos

Las regiones fronterizas con Ucrania son las que más personal movilizarán

Rusia ha recurrido al reclutamiento de reservistas en varias ocasiones durante la guerra con Ucrania
Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal en Moscú

Para poder proteger las instalaciones críticas, diferentes entidades federales de Rusia han empezado una campaña de reclutamiento de reservistas. Los reiterados ataques de Ucrania contra refinerías son uno de los principales problemas de las autoridades rusas en la actualidad. La ley que permite el uso ... de reservistas tanto en tiempo de guerra como de paz (Moscú a día de hoy no ha declarado oficialmente la guerra a Ucrania) fue promulgada por el presidente ruso, Vladímir Putin, el pasado 4 de noviembre. El principal objetivo de esta nueva hornada de militares será combatir y derribar los drones ucranianos que amenacen activos importantes del Estado ruso.

