Un ataque ruso nocturno ha destruido un barrio residencial en la región ucraniana de Sumy

El Ejército ruso afirmó este miércoles que había capturado tres localidades en el este de Ucrania, reivindicando nuevas ganancias territoriales a pesar de los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos y una intensa actividad diplomática para poner fin al conflicto, informa Reuters.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó en Telegram que sus tropas habían «seguido avanzando profundamente en las defensas enemigas» en la conflictiva región de Donetsk, tomando las aldeas de Sukhetske y Pankivka. Estas se encuentran cerca de una sección del frente donde el Ejército ruso rompió las defensas ucranianas la semana pasada, entre el centro logístico de Pokrovsk y Kostiantynivka.

Por otro lado, en la vecina región centro-oriental de Dnipropetrovsk, el Ejército ruso aseguró haber capturado la aldea de Novogeorgiivka. Las tropas de Moscú entraron por primera vez en la región, que hasta entonces se había librado de los combates. Estos últimos avances se producen en medio de los esfuerzos acelerados de los líderes estadounidenses y europeos por negociar un acuerdo de paz que ponga fin a la ofensiva, que ya lleva cuatro años.

Por otro lado, los ataques masivos rusos en territorios ucranianos siguen estando vigentes. Esta madrugada, las fuerzas aéreas ucranianas han registrado más de 90 drones y varios misiles. En localidades como Sumy u Odesa, 15 personas han resultado heridoasd, entre ellas tres niños. Además, durante la ofensiva nocturna rusa, se han destruído varias infraestructuras, entre ellas, un barrio residencial, un puerto y una instalación energética.

Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su homólogo ruso, Vladímir Putin, había aceptado reunirse con el líder ucraniano y garantizar algunas medidas de seguridad occidentales para Kiev. Estas promesas fueron recibidas con cautela en las capitales europeas. Según tres fuentes familiarizadas con una llamada telefónica mantenida el lunes entre Trump y Putin, el líder ruso propuso celebrar la cumbre con Volodímir Zelenski en Moscú, una idea que fue rechazada por el presidente ucraniano.