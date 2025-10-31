Suscribete a
Rusia y Estados Unidos lideran la lista de nueve países con mayor arsenal nuclear mundial

El SIPRI sitúa en segundo lugar a China, seguida de Francia y Reino Unido

Trump aprieta el botón del fantasma nuclear

Explosión de una bomba atómica, similar a la de Hiroshima
Explosión de una bomba atómica, similar a la de Hiroshima abc
Sergio D. Arcediano

Sergio D. Arcediano

Según el nuevo informe 2025 del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), los principales países poseedores de armas atómicas no solo mantienen sus arsenales, sino que los están ampliando y modernizando a un ritmo acelerado. El informe confirma que la ... era de reducción nuclear que siguió al fin de la Guerra Fría «ha llegado a su fin» y que los países se adentran en una etapa de expansión y rivalidad atómica.

