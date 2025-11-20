Suscribete a
ABC Premium

Destapan nuevos métodos de Rusia para espiar conversaciones telefónicas con ciudadanos finlandeses

Tras el cierre por Helsinki de las fronteras a ciudadanos rusos, el Kremlin continúa realizando labores de inteligencia mediante redes de comunicación y aplicaciones que graban las llamadas

Putin da los primeros pasos para retomar los ensayos nucleares

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

El presidente ruso, Vladímir Putin
El presidente ruso, Vladímir Putin EFE
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Anna, una finlandesa que estaba hablando por teléfono con un familiar residente en Petrozavodsk, la capital administrativa de Karelia, en Rusia; escuchó de pronto una voz masculina en ruso ajena a la conversación. Nadie respondió a su intento de saber quién se había colado ... en la llamada y, desde entonces, sospecha que la escuchan.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app