Rusia desmantela una «red de espionaje» ucraniana en la región de Briansk

El presidente ruso, Vladimir Putin, con las fuerzas especiales del FSB en Chechenia en 2011

Las fuerzas de seguridad rusas han informado este miércoles de que han desmantelado una «red de espionaje» de los servicios de Inteligencia de Ucrania en la región de Briansk, situada en el suroeste del país, según recoge EFE.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en inglés) ha explicado que la red ha sido «desarticulada» en el marco de una operación para «contrarrestar las actividades de sabotaje y terrorismo de los servicios especiales ucranianos».

«Se ha neutralizado un grupo de reconocimiento y sabotaje (...) que planeaba perpetrar actos de sabotaje y terrorismo contra infraestructuras de transporte en territorio ruso», ha indicado el FSB en un comunicado.

Según datos de este servicio, el grupo recibía instrucciones de los servicios secretos de Ucrania, así como de los de Lituania, Estonia y Noruega. «Durante el operativo, tres saboteadores ucranianos fueron eliminados y otros tres detenidos», recoge el texto.

Asimismo, las fuerzas de seguridad rusas han incautado seis fusiles de asalto estadounidenses, 16 kilogramos de explosivo plástico, granadas y municiones.