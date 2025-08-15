Rusia captura otra población y Ucrania ataca una referinería horas antes de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska

Horas antes de la esperada reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska, la guerra entre Rusia y Ucrania ha vuelto a intensificarse con una oleada de ataques aéreos por parte de ambos bandos. El encuentro, previsto para este viernes, podría convertirse en un punto de inflexión en el conflicto, aunque los hechos sobre el terreno muestran una escalada preocupante.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó del derribo de 63 drones rusos durante la noche del jueves al viernes. Los aparatos, entre ellos modelos Shahed de fabricación iraní y otros sistemas de ataque y señuelo, fueron interceptados principalmente en el norte y este del país. En total, Rusia lanzó 97 drones y dos misiles balísticos, provocando impactos en trece localidades ucranianas. Según fuentes militares, 34 drones lograron alcanzar sus objetivos, causando daños significativos.

Las tropas rusas dijeron haber tomado el control del asentamiento de Oleksandrohrad, en la región de Donetsk, al este de Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa el viernes, según recoge Reuters, que no pudo confirmar de forma independiente la información.

Mientras tanto, en territorio ruso, el Ministerio de Defensa aseguró haber derribado 53 drones en nueve regiones. En la región de Samara, un ataque con 13 drones contra una refinería de la petrolera estatal Rosneft dejó un muerto y diez heridos. Las autoridades locales cerraron el espacio aéreo y restringieron temporalmente el uso de internet y telefonía móvil.

En Kursk, región fronteriza con Ucrania, un dron impactó contra un edificio residencial de varias plantas en el distrito Zheleznodorozhni. El incendio provocado consumió los cuatro pisos superiores, causando la muerte de una mujer y dejando diez heridos, uno de ellos en estado grave.

Trump buscaría obtener un compromiso de alto el fuego

La reunión en Alaska entre Trump y Putin se perfila como un momento clave. El presidente Trump buscaría obtener un compromiso de alto el fuego incondicional como gesto inicial hacia la paz. Sin embargo, los ataques recientes reflejan la complejidad del conflicto y los desafíos que enfrentan los líderes para lograr una desescalada real.

La elección de Alaska como sede ha despertado especulaciones geopolíticas, con algunos analistas señalando que Putin podría estar utilizando el simbolismo del lugar como una prueba de que los mapas pueden redibujarse. En este contexto, la cumbre adquiere un peso estratégico que va más allá del conflicto ucraniano.