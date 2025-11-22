Suscribete a
Rusia ataca un puesto de control ucraniano en la frontera con Rumanía

Ucrania, presionada por Estados Unidos para aceptar un plan de paz considerado desfavorable, se enfrenta a ataques diarios de las fuerzas del Kremlin contra el país invadido

Continúan las labores de rescate en el edificio residencial de Ternópil tras el ataque ruso
Miriam González

Kiev

La guerra de Rusia contra Ucrania continúa a pesar de los vaivenes de la política internacional. Horas después de que el presidente Zelenski plantease al país la tesitura de arriesgarse a perder Estados Unidos como aliado o perder la dignidad, Rusia lanzó su ataque ... diario. En esta ocasión, los proyectiles del Kremlin alcanzaron el puesto de control fronterizo de Orlivka en la región sureña de Odesa que comparte límite con Rumanía, miembro de la OTAN. El Servicio Estatal de Fronteras informó de que la instalación ha suspendido de forma temporal sus actividades.

