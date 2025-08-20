Rusia ataca de nuevo a Ucrania y provoca un incendio en una instalación energética

El incendio provocado por el ataque de drones rusos a la región ucraniana de Odesa

Rusia ha lanzado un «ataque masivo con drones» contra la región ucraniana de Odesa, hiriendo a una persona y provocando un gran incendio en una instalación de combustible y energía, según informa este miércoles el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania y recoge Reuters.

La Administración del distrito de Izmail, en Odesa, ha expuesto en redes sociales que la infraestructura portuaria de la ciudad ha sufrido daños.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)

