Rusia ataca de nuevo a Ucrania y provoca un incendio en una instalación energética
El ataque se ha realizado sobre la región ucraniana de Odesa, donde varios drones rusos han provocado daños a diversas infraestructuras y han dejado a un civil herido
Rusia recrudece los bombardeos sobre Ucrania y deja al menos 14 muertos horas antes de la reunión entre Zelenski y Trump
Rusia ha lanzado un «ataque masivo con drones» contra la región ucraniana de Odesa, hiriendo a una persona y provocando un gran incendio en una instalación de combustible y energía, según informa este miércoles el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania y recoge Reuters.
La Administración del distrito de Izmail, en Odesa, ha expuesto en redes sociales que la infraestructura portuaria de la ciudad ha sufrido daños.
(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete