Desalojan por segunda vez en tres días la localidad palentina de Cardaño de Arriba
La Aemet avisa de la llegada de tormentas fuertes y un desplome térmico a España

Rusia ataca de nuevo a Ucrania y provoca un incendio en una instalación energética

El ataque se ha realizado sobre la región ucraniana de Odesa, donde varios drones rusos han provocado daños a diversas infraestructuras y han dejado a un civil herido

Rusia recrudece los bombardeos sobre Ucrania y deja al menos 14 muertos horas antes de la reunión entre Zelenski y Trump

El incendio provocado por el ataque de drones rusos a la región ucraniana de Odesa
El incendio provocado por el ataque de drones rusos a la región ucraniana de Odesa REUTERS

ABC

Rusia ha lanzado un «ataque masivo con drones» contra la región ucraniana de Odesa, hiriendo a una persona y provocando un gran incendio en una instalación de combustible y energía, según informa este miércoles el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania y recoge Reuters.

La Administración del distrito de Izmail, en Odesa, ha expuesto en redes sociales que la infraestructura portuaria de la ciudad ha sufrido daños.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)

