Rusia afirma haber probado un nuevo misil de crucero con capacidad nuclear

El misil voló durante 15 horas y, de acuerdo con el oficial, está capacitado para rebasar redes de defensa aérea antimisiles

El presidente ruso, Vladimir Putin, dando un discurso durante su visita al centro de mando del Ejército
El presidente ruso, Vladimir Putin, dando un discurso durante su visita al centro de mando del Ejército reuters

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este domingo la prueba con éxito de un nuevo misil crucero a propulsión nuclear, un modelo identificado como 'Burevestnik', capacitado para recorrer una distancia mínima de 14.000 kilómetros.

La prueba, ha añadido el jefe del Estado ... Mayor del Ejército ruso, el general Valeri Gerasimov, fue efectuada el pasado 21 de octubre. El misil voló durante 15 horas y, de acuerdo con el oficial, está capacitado para rebasar redes de defensa aérea antimisiles.

