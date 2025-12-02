Reunión del Gabinete de Donald Trump, en directo: sigue las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre las actuaciones en Venezuela y últimas noticias hoy

Sigue en directo la reunión del Gabinete de Donald Trump sobre las actuaciones de Estados Unidos en Venezuela y otras noticias desde la Casa Blanca.

18:24 Witkoff intenta convencer a Putin del plan de paz revisado por Ucrania Poco antes de la llegada del negociador de Trump y de Jared Kushner a Moscú, el Ministerio de Defensa ha anunciado la conquista de Pokrovsk Informa Álex Bustos, corresponsal en Moscú.

18:16 Trump asegura que «no regala nada» en la Guerra en Ucrania y que EE.UU. es respetado de nuevo a nivel mundial Trump ha asegurado que Estados Unidos es «nuevamente respetado a nivel mundial. «Fui a la OTAN y me llamaron presidente de Europa». Sobre la guerra de Ucrania, ha acusado al expresidente Biden de regalar 350 millones. «Yo no regalo nada», ha asegurado, al tiempo que ha señalado que no le importa el Premio Nobel de la Paz, si no las muertes en la guerra.

18:11 El presidente asegura que la frontera con México está en los niveles más bajos El presidente Trump ha señalado que en términos de inmigración, su Gobierno ha conseguido que no entre en el país ningún inmigrante ilegal en los últimos seis meses y que la frontera con México registre «su nivel más bajo».

18:08 Trump reivindica su apuesta por el vehículo de gasolina El presidente Donald Trump ha señalado que su país tiene gasolina y que, por ello, va a acabar con «la estupidez de Biden» de acabar con los motores de combustión para 2030. Ha señalado que le gustan «todos los coches», incluidos los eléctricos, pero que no dará prioridad a esa tecnología.

18:05 Trump comienza la reunión hablando sobre economía El presidente de Estados Unidos ha comenzado la reunión con su Gabinete hablando de economía, del progreso empresarial del país, de la bajada del precio de los medicamentos para adelgazar y de los impuestos. «Recibiremos tanto dinero en el futuro que no habrá que pagar ningún impuesto», ha señalado.

18:03 Trump dio de plazo a Maduro hasta el viernes para dejar el poder en Venezuela El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se está quedando sin opciones para dimitir y abandonar su país bajo la protección de Estados Unidos, tras una breve llamada del mes pasado con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

17:54 El Papa pide a Trump que no invada Venezuela para derrocar a Maduro El Pontífice sugiere que incluso se planteen «presiones económicas» y «diálogo» pues «en estas situaciones sufre el pueblo, no las autoridades» Informa Javier Martínez-Brocal, corresponsal en el Vaticano.