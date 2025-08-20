Suscribete a
ANÁLISIS TÁCTICO DEL GENERAL (R)

Las reuniones en la Casa Blanca no eliminan incertidumbres

Trump, Zelenski y los líderes europeos exhiben división mientras Putin impone sus condiciones para una paz difícil de alcanzar

Putin sugiere Moscú como sede de la cumbre con Zelenski, según fuentes cercanas a las conversaciones

Volodímir Zelenski durante su reunión con Donald Trump, acompañado de líderes europeos AFP
Pedro Pitarch

La Casa Blanca, el pasado lunes, parecía un plató hollywoodense que reflejara los laboriosos esfuerzos para dar carpetazo a la guerra en Ucrania.

Primeramente, en el Despacho Oval, se desarrolló una reunión bilateral entre Trump y Zelenski, donde el primero explicaría al ... segundo lo discutido con Putin, el pasado viernes, en Alaska. Recordando el filme 'Solo ante el peligro', de Fred Zinnemann, existía el riesgo de repetirse la anterior reunión de ambos, el pasado febrero, en la que el ucraniano resultó materialmente avasallado. Pero la cita se desarrolló en términos cordiales. Zelenski, eso sí, con chaqueta en lugar de en camiseta.

