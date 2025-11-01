Suscribete a
ABC Premium

Resistir a las bombas rusas en el Donbás: «Así no se puede vivir»

El horror se intensifica en Kramatorsk mientras los misiles y drones rusos complican la vida de los civiles

Rusia acorrala a las defensas ucranianas en un bastión estratégico

Guenadi, un jubilado de Kramatorsk, recoge escombros tras el bombardeo
Guenadi, un jubilado de Kramatorsk, recoge escombros tras el bombardeo M. González
Miriam González

Miriam González

Kramatorsk

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Guenadi y su mujer apilan en el suelo las chapas metálicas que cubrían el tejado de su vecino. Los restos del dron ruso Geran 2 que descabezó varias casas son visibles entre los escombros todavía humeantes. El impacto impuso un color negro en las paredes ... que todavía quedan en pie. Al menos dos personas murieron en el ataque. «Mira, puedes comprobar que aquí no había militares. Cuéntalo», destaca el jubilado de 73 años. Sin descansar de su faena autoimpuesta, Guenadi espeta con enfado: «Así no se puede vivir». Kramatorsk, la capital administrativa de la región de Donetsk, enfrenta el invierno más difícil de la guerra a gran escala.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app