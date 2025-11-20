Suscribete a
Republicanos y demócratas se unen en el funeral de Dick Cheney, al que Trump no fue invitado

La ausencia del presidente estadounidense marcó un acto en la Catedral Nacional de Washington en el que participaron aliados y enemigos acérrimos del ex vicepresidente de EE.UU.

Muere Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos con Bush, a los 84 años

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

Funeral del ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney afp
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Algunas de las figuras de mayor peso de la política de EE.UU. se juntaron este jueves en el funeral de uno de los suyos, el vicepresidente Dick Cheney, fallecido a comienzos de mes. Pero nadie tiene más peso político en EE.UU. que Donald Trump, ... que no estuvo invitado al memorial, al igual que su vicepresidente, JD Vance. Cheney, como su hija Liz, diputada durante muchos años, han sido uno de los pocos republicanos en enfrentarse al actual presidente de EE.UU.

