Renuncia el ministro de Energía de Boric por un error del cálculo en las cuentas de la luz en Chile

Un informe de la (CNE), detectó un error en el mecanismo de cálculo de las tarifas eléctricas, lo que incrementó durante algún tiempo las cuentas de la luz de los consumidores del país suramericano

Renuncia el ministro de Energía de Boric (Diego Pardow) por un escándalo en las cuentas de la luz
El ministro chileno de Energía, Diego Pardow, presentó este jueves su renuncia al cargo en medio de un escándalo por un error en el cálculo de las cuentas de la luz.

La Presidencia chilena dijo en un comunicado que «agradece el compromiso y trabajo desempeñado ... por Diego Pardow» e informó que asumirá la cartera de Energía el actual ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, que combinará la gestión de ambos ministerios.

