Suscribete a
ABC Premium

Relatora especial de la ONU se reúne en Cuba con funcionarios del régimen para evaluar impacto del embargo

La visita se desarrollará en un entorno controlado por el régimen y cerrado al acceso a la sociedad civil independiente

«La democracia es imperfecta por naturaleza, pero necesaria»: el reto de Occidente ante las dictatocracias

Marco Rubio recibe en Washington a José Daniel Ferrer, el opositor desterrado por el régimen cubano

La relatora especial de las Naciones Unidas, Alena Douhan, en una foto de archivo
La relatora especial de las Naciones Unidas, Alena Douhan, en una foto de archivo Efe
Camila Acosta

Camila Acosta

Corresponsal en La Habana

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Alena Douhan, relatora especial de la ONU, inició este 11 de noviembre su visita a Cuba para «evaluar el impacto de las sanciones unilaterales y el excesivo cumplimiento de las mismas en los derechos humanos» en el país caribeño, según anunció ... en su cuenta de la red social X el pasado 8 de octubre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app