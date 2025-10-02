Suscribete a
El Reino Unido se muestra «muy preocupado» por los activistas de la flotilla tras la interceptación de Israel

El Gobierno británico ha explicado que los suministros que transpotaba la Global Sumud Flotilla «deben ser entregados a organizaciones humanitarias para llevarlos a Gaza de forma segura»

Israel denuncia que Hamás tiene «participación directa» con la Flotilla de Gaza

El buque Oxygono, con destino a Gaza, parte de la Flotilla Global Sumud, es interceptado por el Ejército israelí
El buque Oxygono, con destino a Gaza, parte de la Flotilla Global Sumud, es interceptado por el Ejército israelí REUTERS

El Gobierno de Reino Unido se ha mostrado este jueves «muy preocupado» por la situación de los activistas que van a bordo de la Global Sumud Flotilla después de que el Ejército de Israel haya interceptado decenas de embarcaciones que iban con destino a la ... Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria, que están siendo ya trasladadas a territorio israelí de cara a su deportación, informa Europa Press.

