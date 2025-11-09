Reino Unido envía personal y equipo de defensa para ayudar a Bélgica a hacer frente a los drones

Reino Unido enviará expertos y equipo a Bélgica para ayudar a combatir los avistamientos de drones, que han provocado el cierre temporal de aeropuertos esta semana, según ha informado este domingo el jefe del Ejército británico.

Varios días de esta semana pasada se ... detectaron drones sobre aeropuertos y bases militares de distintas ciudades de Bélgica, lo que obligó a cancelar o retrasar el aterrizaje y el despegue de decenas de vuelos. Estos avistamientos han causado trastornos considerables en toda Europa en los últimos meses.

El Ejército belga había solicitado ayuda, según ha informado a la BBC el jefe de las Fuerzas Armadas británicas, Richard Knighton, que ha señalado que el equipo y el personal ya estaban en camino. Noticia Relacionada Alemania vincula los incidentes con drones en Bélgica con la disputa sobre los activos rusos congelados enrique serbeto Bruselas ha pedido ayuda tras avistamientos de drones cerca de bases militares «El secretario de Defensa y yo acordamos a finales de la semana pasada que enviaríamos a nuestro personal y nuestro equipo a Bélgica para ayudarlos», ha afirmado, sin dar detalles sobre el tipo de material que se enviaría ni el número de efectivos. Knighton ha señalado que aún no se sabía quién estaba detrás de los avistamientos de drones, pero ha recalcado que Rusia ha estado involucrada en una «guerra híbrida» en los últimos años. Por su parte, Moscú ha negado cualquier relación con los incidentes. El ministro de Defensa alemán sugirió el viernes la existencia de una relación entre los recientes incidentes con drones en Bruselas y Lieja y las discusiones sobre el uso de activos rusos congelados, en poder de la institución financiera belga Euroclear, para financiar un gran préstamo a Ucrania.

