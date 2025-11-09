Suscribete a
Reino Unido envía personal y equipo de defensa para ayudar a Bélgica a hacer frente a los drones

El Ejército británico no ha precisdao qué material y el número de efectivos

Bélgica sufre una nueva noche de aeropuertos cerrados por drones

Un cartel prohíbe el uso de drones en las inmediaciones del Aeropuerto de Bruselas
Reino Unido enviará expertos y equipo a Bélgica para ayudar a combatir los avistamientos de drones, que han provocado el cierre temporal de aeropuertos esta semana, según ha informado este domingo el jefe del Ejército británico.

Varios días de esta semana pasada se ... detectaron drones sobre aeropuertos y bases militares de distintas ciudades de Bélgica, lo que obligó a cancelar o retrasar el aterrizaje y el despegue de decenas de vuelos. Estos avistamientos han causado trastornos considerables en toda Europa en los últimos meses.

