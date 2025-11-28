Registradas explosiones en dos petroleros rusos en el mar Negro

Dos petroleros rusos en el mar Negro han registrado explosiones frente a las costas de la ciudad turca de Estambul, sin que se haya informaciones sobre víctimas por el momento, según han informado las autoridades del país este viernes.

Tras las explosiones en ... los buques 'Kairos' y 'Virat, el Ministerio de Transportes está trabajando en «plena cooperación» con otras agencias, según ha informado el titular de la cartera, Abdulkadir Uraloglu.

Los 25 tripulantes de 'Kairos' han sido rescatados, mientras que los 20 de 'Virat' están «en buen estado de salud», ha explicado Uraloglu. Noticia Relacionada Putin descarta un alto el fuego si Ucrania no se retira del territorio que quiere Rusia álex bustos El líder ruso ve en el plan de paz de Trump «una base para futuros acuerdos» La Dirección General de Asuntos Marítimos ha indicado que el primero de los buques, que iba al puerto ruso de Novoroski, está «vacío» y se ha «incendiado debido a un factor externo a 28 millas (unos 45 kilómetros)» de la costa turca.

