Registradas explosiones en dos petroleros rusos en el mar Negro

Uno de los buques se ha «incendiado debido a un factor externo a 28 millas (unos 45 kilómetros)» de la costa turca

Un barco en una imagen de archivo Europa Press

Dos petroleros rusos en el mar Negro han registrado explosiones frente a las costas de la ciudad turca de Estambul, sin que se haya informaciones sobre víctimas por el momento, según han informado las autoridades del país este viernes.

Tras las explosiones en ... los buques 'Kairos' y 'Virat, el Ministerio de Transportes está trabajando en «plena cooperación» con otras agencias, según ha informado el titular de la cartera, Abdulkadir Uraloglu.

