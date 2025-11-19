Suscribete a
Récord histórico: casi un centenar de precandidatos independientes aspiran a la Presidencia de Colombia

Cada vez más figuras públicas buscan desligarse de los partidos tradicionales y recurren a la legitimidad directa del apoyo ciudadano

De izquierda a derecha, Claudia López, Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila y Daniel Palacios, cuatro de los precandidatos a la Presidencia de Colombia
Daniela Zambrano

Bogotá

Colombia encara las elecciones presidenciales de 2026 con una cifra inédita: 91 comités de Grupos Significativos de Ciudadanos fueron inscritos ante la Registraduría Nacional para promover candidaturas mediante recolección de firmas. Nunca antes en la historia electoral del país se había presentado un número tan ... alto de aspirantes independientes que busquen llegar al tarjetón presidencial sin el respaldo directo de un partido político.

