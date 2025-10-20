Suscribete a
Los rebeldes hutíes desalojan la sede de la ONU en Yemen y liberan al personal retenido

Naciones Unidas ha asegurado que cinco trabajadores yemeníes han sido liberados y que otros 15 extranjeros pueden también «moverse libremente»

Los hutíes acusan a personal de la ONU en Yemen de ayudar a Israel en sus ataques contra altos cargos

Manifestación de los hutíes en Yemen, en una imagen de archivo.
Manifestación de los hutíes en Yemen, en una imagen de archivo. afp

Los rebeldes hutíes, que controlan amplias zonas de Yemen, ha desalojado la sede de Naciones Unidas en la capital, Saná, y han dejado en libertad a una veintena de trabajadores a los que había puesto bajo arresto este fin de semana tras acusarlos de ... ayudar a Israel, en un nuevo incidente que agudiza las tensiones entre la insurgencia local y la organización internacional.

