Raynell Martínez, militar venezolana exiliada: «El bloqueo aéreo afecta sobre todo a los enchufados de Maduro»

La Mayor de la Fuerza Aérea de Venezuela analiza los efectos de la suspensión de vuelos y la operación de EE.UU. en el Caribe

Raynell Martínez, Mayor de la Fuerza Aérea de Venezuela
Ludmila Vinogradoff

Ludmila Vinogradoff

Corresponsal en Caracas

La mayor Raynell Martínez es una oficial de la fuerza área venezolana que vive exiliada en Estados Unidos desde hace más de diez años. Graduada en la escuela de aviación en 1989 y licenciada en ciencias y artes militares, opción aeronáutica, especialista en el empleo ... del poder aéreo y finanzas. Es miembro del Frente Institucional Militar y opositora. Conoce al dedillo la operación militar Lanza del Sur y sus implicaciones que ha emprendido el Gobierno de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, en el mar Caribe, para combatir el narcotráfico, como ha explicado en una entrevista concedida a ABC.

