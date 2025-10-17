Suscribete a
Un rapero, primer muerto del Gobierno interino de Perú por disparos de un polícia durante una protesta

El primer ministro, Ernesto Alvarez, anunció que se preparan las medidas para declarar el estado de emergencia en la provincia de Lima con el fin de combatir a los sicarios y las extorsiones

La alta criminalidad y la falta de apoyos tumban a Boluarte en Perú

Vigilia por la muerte del rapero Eduardo Ruiz Saénz, conocido como Trvko
Vigilia por la muerte del rapero Eduardo Ruiz Saénz, conocido como Trvko efe
Paola Ugaz

Corresponsal en Lima

Poco ha durado la esperanza de un cambio en el país andino. Hace tan solo una semana, el pacto de familias en el Congreso destituyó de modo inesperado a la presidenta Dina Boluarte por «incapacidad moral permanente» y la sucedió el entonces presidente del Congreso, ... José Jerí, de 38 años. Cuatro días después, Jerí nombró a su primer gabinete con el fin de afrontar la masiva protesta contra la inseguridad convocada cuando Boluarte era presidenta del país.

