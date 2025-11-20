Suscribete a
Raoni, el mayor líder indígena de Brasil que pudo hablar en la COP30 gracias a Panamá

Olvidado en esta cumbre, en enero del 2023 fue invitado a subir la rampa presidencial del Palacio del Planalto de brazo de Lula da Silva

Un indígena sostiene una imagen del cacique Raoni Metuktire, durante una protesta en la COP30
Verónica Goyzueta

Corresponsal en Sao Paulo

El Cacique Raoni Metuktire, la principal y más reconocida autoridad indígena de Brasil y de las más conocidas del mundo, sorprendió en la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realiza en la ciudad de Belém, la primera ... en la Amazonía, al ofrecer su discurso para una pequeña audiencia de 60 personas y no por invitación de Brasil, sino del Gobierno de Panamá, que le cedió un espacio en la Zona Azul, el centro de las decisiones del evento.

