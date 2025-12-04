Putin recibe el apoyo de la India mientras insiste en reivindicar el este de Ucrania

La visita a la India del presidente ruso, Vladímir Putin, es de la máxima importancia para Rusia, que busca conservar la amistad de Nueva Delhi, ahora mismo uno de los aliados y, sobre todo, socios comerciales más importantes de Moscú.

Desde 2014 Rusia ... viró hacia Asia, un giro que ha confirmado tras el inicio de la guerra contra Ucrania. Después de que Europa redujera drásticamente el consumo de hidrocarburos rusos, la gallina de los huevos de oro para Moscú, los grandes aliados asiáticos se han convertido en el principal destino de su petróleo y su gas.

Ya desde tiempos de la URSS, ambos países se consideraron vecinos lejanos por sus buenas relaciones a pesar de la distancia entre ambos. Esta buena sintonía la confirmó este jueves el primer ministro indio, Narendra Modi, en un mensaje en X con el que dio la bienvenida a su «amigo» Putin, que permanecerá hasta en el país hasta este viernes. «Me complace dar la bienvenida a Delhi a mi amigo, el presidente Putin –saludó–. Espero con impaciencia nuestras reuniones de esta noche y mañana». «La amistad entre Rusia e India ha sido puesta a prueba por el tiempo y ha aportado enormes beneficios a nuestros pueblos», escribió el dirigente de la India.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también hizo afirmaciones parecidas en su rueda de prensa diaria de este jueves sobre esta visita. «Se trata de una asociación estratégica privilegiada. India es verdaderamente nuestro socio importante», apuntó.

Según medios de la propia India, en octubre el país surasiático adquirió 2.500 millones de euros en petróleo ruso, el mismo consumo que en septiembre. Después de China, es el mayor comprador de este combustible ruso. Antes de la guerra en 2022 Rusia exportaba cantidades insignificantes hacia la India, algo que ha cambiado radicalmente. A pesar de las presiones occidentales y estadounidenses para que Nueva Delhi deje de hacerlo, el país liderado por Modi ha hecho caso omiso a estas peticiones.

Putin y Modi viajan juntos en un vehículo Efe

En energía no solo colaboran en petróleo. En la energía nuclear, algo que en lo que Moscú también destaca, hay proyectos para desarrollar centrales atómicas como la de Kudankulam 7 y 8. Además también tienen pendiente discutir algunos detalles sobre pequeños reactores.

Aunque el comercio entre ambos estados ya es relevante, voces como Maksim Oreshkin, jefe adjunto de la Administración presidencial, apuntaron que puede ir a más: «En 20 o 30 años, supondrá cientos de miles de millones de dólares en el volumen de negocios anual de bienes y servicios». Actualmente se estima que el comercio bilateral en el año fiscal 2024-2025 es de 69.000 millones de dólares.

Cooperación militar y diplomática

La colaboración va más allá del comercio entre Moscú y Nueva Delhi. India compró el pasado 2 de noviembre sistemas de misiles s400 rusos, ignorando el riesgo de ser sancionado por países occidentales. También hay sobre la mesa otras iniciativas como la fabricación conjunta de componentes de Su-30, T-90 y helicópteros; investigación en motores de avión, drones y sistemas hipersónicos, entre otros. Fuentes indias estiman que en la actualidad el país asiático tiene entre un 60 y 70% de armamento de fabricación rusa.

El director del Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar de Rusia, Dmitri Shugáyev, declaró este jueves al canal Pervy Kanal que la India busca comprar todavía más equipo ruso. «Se trata del desarrollo de la industria aeronáutica en India, que busca poseer los sistemas de combate más modernos, incluyendo cazas de quinta generación», aseveró. Esta cooperación militar viene de lejos: ya en 2000 el mismo Putin firmó un acuerdo de asociación estratégica con el entonces primer ministro indio, Atal Behari Vajpayee.

Además, una de las peticiones de la India más relevantes en la esfera internacional es tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, algo que Moscú apoya sin fisuras. No solo estaría a favor de la candidatura india, también la de Brasil. Ambas incorporaciones le favorecerían debido a que son países amigos del Kremlin.

«Tanto India como todo el mundo han visto que no se puede tratar a India como la trataron hace 77 años (cuando el país obtuvo su independencia» Vladímir Putin Presidente de Rusia

Putin valoró muy positivamente el apoyo que India le sigue dando a su país pese a las sanciones. «Me parece que tanto India como todo el mundo han visto que no se puede tratar a India como la trataron hace 77 años (cuando el país obtuvo la independencia)», señaló, y tildó a la nación asiática de ser «una fuerza poderosa».

La buena sintonía entre ambos países es algo que también ha ayudado a impulsar a los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y la iniciativa conjunta de buscar un sistema de pago no basado en los dólares para facilitar el comercio entre ambos países.