Putin recibe el apoyo de la India mientras insiste en reivindicar el este de Ucrania

El presidente ruso visita el país surasiático busca afianzar el comercio de hidrocarburos y la colaboración militar

Putin asegura que Rusia «liberará» el Dombás por la vía militar o la diplomática

El primer ministro de la India, Narendra Modi, abraza al presidente ruso, Vladímir Putin, tras aterrizar en el país
El primer ministro de la India, Narendra Modi, abraza al presidente ruso, Vladímir Putin, tras aterrizar en el país
Álex Bustos

Corresponsal en Moscú

La visita a la India del presidente ruso, Vladímir Putin, es de la máxima importancia para Rusia, que busca conservar la amistad de Nueva Delhi, ahora mismo uno de los aliados y, sobre todo, socios comerciales más importantes de Moscú.

Desde 2014 Rusia ... viró hacia Asia, un giro que ha confirmado tras el inicio de la guerra contra Ucrania. Después de que Europa redujera drásticamente el consumo de hidrocarburos rusos, la gallina de los huevos de oro para Moscú, los grandes aliados asiáticos se han convertido en el principal destino de su petróleo y su gas.

