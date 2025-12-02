Suscribete a
El negociador de Trump intenta convencer a Putin del plan de paz revisado por Ucrania

Poco antes de la llegada del negociador de Trump y de Jared Kushner a Moscú, el Ministerio de Defensa ha anunciado la conquista de Pokrovsk

Witkoff visita a Putin en Moscú en un intento de mantener vivo el plan de Trump para Ucrania

El presidente Putin y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, durante la reunión en Moscú este martes
El presidente Putin y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, durante la reunión en Moscú este martes
Álex Bustos

Corresponsal en Moscú

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el emisario estadounidense Steve Witkoff se reúnen ya en los salones del Kremlin para debatir el plan de paz de Estados Unidos. Al encuentro asiste además Jared Kushner, yerno del presidente de EE UU y que se ... ha sumado a las negociaciones. Los dos enviados llevan al líder ruso el nuevo documento revisado del plan diseñado por Donald Trump, que incluye algunas modificaciones introducidas por Ucrania. Este proyecto cuenta con el beneplácito, con reparos, de Volodímir Zelenski, aunque todavía resulta toda una incógnita si Rusia lo aceptará.

