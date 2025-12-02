El negociador de Trump intenta convencer a Putin del plan de paz revisado por Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el emisario estadounidense Steve Witkoff se reúnen ya en los salones del Kremlin para debatir el plan de paz de Estados Unidos. Al encuentro asiste además Jared Kushner, yerno del presidente de EE UU y que se ... ha sumado a las negociaciones. Los dos enviados llevan al líder ruso el nuevo documento revisado del plan diseñado por Donald Trump, que incluye algunas modificaciones introducidas por Ucrania. Este proyecto cuenta con el beneplácito, con reparos, de Volodímir Zelenski, aunque todavía resulta toda una incógnita si Rusia lo aceptará.

Vladímir Putin parece haberle tomado gusto a los golpes de efecto previos a las negociaciones con Estados Unidos sobre la paz en Ucrania. Poco antes de la llegada de Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú, el Ministerio de Defensa ha anunciado la conquista de Pokrovsk, una ciudad industrial antaño importante, de 60.000 habitantes de los que solo queda un millar en sus calles, que los dos bandos toman como un centro neurálgico en el futuro de la guerra. Kiev niega la victoria y asegura que se trata de una simple operación de propaganda del Kremlin.

«Las fuerzas de la agrupación militar Vostok (Este) liberaron la ciudad de Krasnoarméisk (el nombre ruso de Pokrovsk) y continúan aniquilando las unidades del enemigo en Dimitrov», una localidad colindante, ha dicho Valeri Valeri Guerásimov, el hombre fuerte del Estado Mayor. Putin, por su parte, ha hecho una visita a la comandancia militar de las tropas rusas para alentarles en su lucha en el frente, justo unas horas antes de recibir a Witkoff.

El objetivo principal de la delegación norteamericana en este encuentro es avanzar en las negociaciones de paz en Ucrania -que parecen haberse acelerado en las últimas semanas a raíz de que trascendiera el plan elaborado por EE UU y Rusia- y tratar el futuro de la antigua república soviética.

Witkoff y el propio Kushner, junto al secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, se han reunido en los últimos días con una delegación ucraniana para abordar el plan de paz, que inicialmente recogía las peticiones rusas y no contaba con la opinión de la exrepública. Entre los puntos que trataron aparecían «el calendario de las elecciones en Ucrania, la posibilidad de un intercambio territorial y otros asuntos que la Casa Blanca y Kiev aún no han podido resolver», señaló el diario 'The Wall Street Journal'. Hasta ahora, Trump se ha mostrado optimista sobre estas conversaciones: «Las negociaciones van bien. Queremos evitar la pérdida de vidas», declaró.

Expertos citados por medios de Rusia como el portal 'Gazeta' sugieren que la principal cuestión que se tratará en la cita de este martes será «el futuro de Ucrania» y que el Kremlin plantea el mantenimiento bajo control ruso de las provincias ocupadas en la antigua república como «una exigencia férrea».

Sexta visita

La de este martes es la sexta visita de Witkoff este año a Rusia. Estuvo en febrero en Moscú y viajó a San Petersburgo el 13 de marzo, los días 11 y 25 de abril y el 6 de agosto. En las reuniones entre el enviado de Trump y Putin se notó muy buena sintonía, con saludos sonrientes, pero lo cierto es que en la práctica ha habido muy pocos avances sobre un hipotético plan de paz. Yuri Ushakov, asesor presidencial ruso, dijo sobre la última reunión que el jefe del Kremlin había transmitido «algunas señales (a Trump) sobre la cuestión ucraniana» y calificó aquel diálogo de «útil y constructivo».

La propuesta de paz de 28 puntos negociada por Washington y Moscú ha tenido mucho eco en la esfera internacional. A pesar de las críticas ucranianas y de la UE, en Rusia han recibido la propuesta con moderado entusiasmo. Lo confirmó Putin el pasado jueves, cuando dijo que el documento podría servir como «posible base de futuros acuerdos». Ushakov comentó en la misma línea que, «no todas, pero sí muchas de las cláusulas nos parecen totalmente aceptables». El plan, sin embargo, fue modificado hace unos días en Ginebra entre representantes de Ucrania y EE.UU. para hacerlo un poco más favorable a los intereses de la exrepública. Por ahora no se conocen los detalles de esos cambios ni si cuentan con el visto bueno del Kremlin.

