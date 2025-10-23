Putin no se pliega antes las sanciones de Trump y dice que continuará el «diálogo» con EE.UU. a pesar de cancelar la cumbre en Hungría

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el jueves que las últimas sanciones estadounidenses contra dos importantes empresas petroleras eran «graves», pero no lo suficientemente fuertes como para afectar significativamente a la economía.

«Son graves para nosotros, por supuesto, eso está claro. Y tendrán ... ciertas consecuencias, pero no afectarán significativamente a nuestro bienestar económico», declaró Putin a los periodistas.

Noticia Relacionada Trump bloquea todo el petróleo ruso y eleva la presión sobre Putin David Alandete Añadió que las sanciones eran un «acto hostil» que «no fortalece las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, que apenas han comenzado a recuperarse». Continuará con el «diálogo» El líder ruso aseguró que continuará con el «diálogo» después de que el mandatario estadounidense anunciara un aplazamiento de la reunión prevista entre ambos en Hungría para poner fin a la guerra en Ucrania. «El diálogo siempre es una mejor alternativa a la confrontación, a las disputas y especialmente a la guerra», declaró Putin, citado por las agencias de prensa rusas. El mandatario amenazó con una respuesta contundente, en caso de que el territorio ruso sea atacado con misiles Tomahawk, un tipo de armamento que Ucrania pide a Washington.

