Putin estaría dispuesto a intercambiar territorios ocupados de Ucrania: partes de Jersón y Zaporiyia por todo Donetsk

Según 'The Washington Post', el presidente de Rusia pone ahora esa condición para poner fin a la guerra de cara a su cumbre con Trump en Budapest, pero se trata de una línea roja para Zelenski

Sin Tomahawk, Ucrania se resigna a una larga lucha contra Rusia durante los próximos años

Mientras siguen las negociaciones, la guerra continúa en Ucrania, donde un dron ruso atacó este domingo un edificio de viviendas en Shakhtarske, en la región Dnipropetrovsk
Mientras siguen las negociaciones, la guerra continúa en Ucrania, donde un dron ruso atacó este domingo un edificio de viviendas en Shakhtarske, en la región Dnipropetrovsk
Miriam González

Kiev

Vladímir Putin no puede asistir una segunda reunión con Trump con las mismas exigencias presentadas ya en Alaska. Tiene que ofrecer algo nuevo en Hungría. Una eventual segunda cita que, de llegar a celebrarse, ya le ha granjeado más tiempo a Rusia ... y pausado las negociaciones sobre el suministro de los misiles Tomahawk a Ucrania. El líder del Kremlin aprovechará la oportunidad para convencer al presidente de Estados Unidos de aumentar la presión contra Kiev. Putin tratará de retratar al Gobierno ucraniano como el principal obstáculo para la paz rápida que quiere el inquilino de la Casa Blanca.

Descarga la app