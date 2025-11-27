Suscribete a
Putin cree que el texto entre Estados Unidos y Ucrania podría sentar las bases para un futuro acuerdo de paz

El presidente ruso advierte de que, si no es así y Kiev continúa desplegada en los territorios que el Kremlin considera suyos, Moscú seguirá luchando

Moscú destaca que la negociación es «seria» y rechaza hacer grandes concesiones a Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, en una rueda de prensa este jueves
El presidente ruso, Vladímir Putin, en una rueda de prensa este jueves EFE

El presidente ruso, Vladímir Putin, considera que el borrador de las propuestas de paz discutidas entre Washington y Kiev podría convertirse en la base de futuros acuerdos para poner fin al conflicto en Ucrania. Sin embargo, advierte que, si no es así y ... Kiev continúa desplegada en los territorios que el Kremlin considera suyos, Moscú seguirá luchando.

