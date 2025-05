Putin amenaza con romper el acuerdo de exportación de cereales desde Ucrania

En su intervención de hoy en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental, que se celebra desde el lunes en la ciudad portuaria rusa de Vladivostok, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha amenazado con no prolongar en diciembre el acuerdo alcanzado con ... Ucrania a finales de julio gracias a la mediación de Turquía para la exportación de cereales ucranianos. A su juicio, el grano no está siendo enviado a los países más necesitados.

«Hicimos todo lo posible para garantizar que se exportara el grano ucraniano. (...) lo hicimos junto con Turquía. Si excluimos a Turquía como país intermediario, entonces casi todo el grano exportado desde Ucrania no se está enviando a los países en desarrollo más pobres, sino a los países de la Unión Europea», lamentó Putin.

Noticia Relacionada Erdogan apuesta por mediar en Ucrania para ganar en Turquía F.J. Calero El Gobierno islamista espera que la creciente relevancia de Ankara en la comunidad internacional -por la invasión rusa y el pulso a la OTAN- sirvan de palanca para su reelección pese a la crisis, la inflación y el desplome de la lira turca

A este respecto, el jefe del Kremlin añadió que «al igual que muchos países europeos en las últimas décadas y siglos han actuado como colonizadores, hoy continúan haciendo lo mismo». Según sus palabras, «una vez más engañaron a los países en desarrollo y siguen haciéndolo (...) de esta forma, los problemas alimentarios en esos países más pobres no harán más que aumentar, lo que podría conducir a una catástrofe humanitaria sin precedentes». Dijo que, ante tal situación, hablará con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, para «limitar la exportación de grano y el comercio de alimentos a lo largo de esta ruta», es decir, con dirección hacia Europa.

El pasado 22 de julio se firmaron en Estambul dos acuerdos por separado con Turquía y Naciones Unidas para la exportación de grano, Ucrania por un lado y Rusia por otro.

Kiev se comprometió a guiar las embarcaciones de forma segura y evitar los campos de minas mientras que Rusia aceptó no atacar los cargueros ni las infraestructuras portuarias ucranianas.

También hoy se pronunció sobre las exportaciones de cereales el representante de Rusia ante la ONU, Víctor Nebenzia, al asegurar que «llegamos a un acuerdo, pero no funciona en lo que respecta a la parte rusa. Ni un solo barco ruso ha sacado grano ruso de los puertos rusos para exportarlo». Nebenzia insinuó, dadas las circunstancias, que Moscú podría rescindir los acuerdos o no prolongarlos cuando expiren en diciembre.

Limitar el precio del combustible

El asesor de la Presidencia ucraniana, Mijailo Podoliak, por su parte, señaló que «no hay razones objetivas para revisar el acuerdo sobre la exportación de grano (...) desde nuestro punto de vista y el de los intermediarios, se está cumpliendo estrictamente». Podoliak calificó la posición expresada por Putin de «inesperada» e «infundada».

Putin habló hoy también de la actual crisis de suministros de carburantes rusos a Europa. Según su punto de vista, Rusia no empleando la energía como arma, pese a la interrupción indefinida del abastecimiento de gas al Viejo Continente a través del gaseoducto Nord Stream y la advertencia de su portavoz, Dmitri Peskov, de que no se restablecerá el fluido mientras no se levanten las sanciones.

El máximo dirigente ruso tachó de «tontería» las acusaciones de que Rusia utiliza los cortes como arma. Dijo que su país está dispuesto a proporcionar los volúmenes solicitados por los países importadores, pero hizo referencia a la avería sufrida por una turbina, causa, según él, de las fugas de aceite y del actual parón en el gaseoducto. «Si nos proporcionan la turbina, reactivaremos mañana el Nord Stream», aseguró. Peskov ya avisó el lunes que las sanciones occidentales por la invasión de Ucrania ha provocado un déficit enorme en las piezas de recambio para el mantenimiento de los equipos que dan servicio a la tubería, lo que, según sus declaraciones, «amenaza la integridad del Nord Stream». Putin subrayó esta mañana que «no ha sido Rusia la que ha impuesto sanciones», medida que definió como «callejón sin salida para todos, para unos y para otros».

La razón por que Rusia sí podría cesar de suministrar carburantes a Occidente, recalcó el presidente ruso, sería el establecimiento de topes a los precios de estas materias primas, algo que considera «una decisión absolutamente estúpida». «No proporcionaremos nada en absoluto si es contrario a nuestros intereses, en este caso económicos, ni gas, ni petróleo, ni carbón, nada«, advirtió. Los países del G7 decidieron el viernes poner un tope a los precios del petróleo ruso.

«Quienes intentan imponernos esto no están en condiciones ahora de dictarnos su voluntad, tienen las manos muy cortas, afirmó Putin y recordó que el gaseoducto por Ucrania «no funciona por iniciativa de Kiev y el Yamal-Europa lo cerró Polonia». Como solución, propuso poner en servicio la tubería Nord Stream-2, algo que la coalición de Gobierno en Alemania ve con reticencia. «Estamos listos para abrir el gaseoducto (...) basta con apretar un botón», aseguró el primer mandatario ruso.

Haciendo alusión a la guerra en Ucrania, Putin repitió su ya conocido argumento de que «las hostilidades comenzaron en 2014, después del golpe de Estado en Ucrania, por parte de quienes no deseaban un desarrollo normal y pacífico. y trataron de reprimir a su propio pueblo llevando a cabo una operación militar tras otra y sometiendo a la gente que vive en Donbass a un genocidio durante 8 años». Señaló que su país «respondió a aquello de forma consciente» y llamó la invasión de Ucrania «un deber» de Moscú que necesita «cumplirse hasta el final».

«No hemos comenzado nada en cuanto a operaciones militares, sino que solo estamos tratando de ponerlas fin», insistió el presidente ruso. A su juicio, «estoy seguro de que no hemos perdido ni perderemos nada. Desde el punto de vista de las ganancias -de la guerra-, puedo decir que la principal adquisición es el fortalecimiento de nuestra soberanía, y este es el resultado inevitable de lo que está sucediendo ahora».